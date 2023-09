Scuola: il ritorno in aula a macchia di leopardo. Oggi Piemonte, Valle D’Aosta e Trento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Scuola ripartita oggi in 3 regioni. La campanella è suonata per gli studenti del Piemonte, Valle D'Aosta e Provincia autonoma di Trento ma anche per qualche istituto di Roma. Progressivamente da domani 12 al 14 settembre apriranno i cancelli le altre regioni. A chiudere il calendario degli ingressi sarà il 15 settembre l'Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In tutto rientrano 7 milioni di studenti. Ad essere tornati in aula come nel passato il primo settembre, erano stati i grembiuli della provincia autonoma di Bolzano. E, alla fine dell'anno scolastico, i primi ad andare in vacanza saranno gli alunni dell'Emilia-Romagna, Marche e Valle D'Aosta, il 6 giugno 2024. - (PRIMAPRESS)