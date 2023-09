Rai Radio 3 vola sulle ali del futuro con Futuradio tra musica e parole al Teatro Comunale di Bolzano

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre Rai Radio 3 andrà in onda dal Teatro Comunale di Bolzano, per dare vita a Futuradio: un evento caratterizzato da musica e parole con al centro il futuro. Sul palco si avvicenderanno conduttrici e conduttori delle trasmissioni da Radio3 scienza a Fahrenheit alla Lingua batte, passando per la grande musica, il teatro, l'arte.

Essere liberi significa anche essere capaci di pensare al futuro, progettarlo e cercare di realizzarlo. È su questo mood che Radio 3 racconterà l’Italia che riflette e lavora al proprio futuro, sottraendosi alla tentazione di raffigurarlo solo in termini di forti preoccupazioni e di treni persi ma al contrario, ottimistici e creativi. Ad aprire la festa, la sera di giovedì 12 ottobre, sarà un’incursione nel mondo del cinema con un’anteprima di Hollywood party che introdurrà il tema del successivo concerto dei Calibro35, ovvero le colonne sonore dei film di fantascienza.

Tra i tantissimi appuntamenti che si susseguiranno, in primo piano quello con “Italia, futuro”, un workshop di Radio 3 scienza sugli scenari prossimi venturi con Enrico Giovannini ed Enrico De Biase; il concerto Barcaccia Lab con Ilaria Sicignano, vincitrice del concorso per giovani cantanti lirici Voci in Barcaccia 2023; la musica live dell’Idealista con Økapi ed Emanuele Maniscalco; Fahrenheit con un dibattito su Intelligenza Artificiale e immaginario letterario; una puntata speciale di Ad alta voce dedicata a “La recita di Bolzano”, di Sándor Márai, letto da David Riondino; l’appuntamento con il Teatrogiornale di Roberto Cavosi; la sera del venerdì si chiuderà dall’Auditorium con il concerto dell’Orchestra Haydn diretta da Ottavio Dantone con un’elaborazione della musica di Beethoven, affidata all’elettronica e all’IA.

Sabato si aprirà con il consueto appuntamento con le Lezioni di musica; poi Il destino è un canto, ritratto di Maria Callas a cento anni dalla nascita, con Luca Scarlini e Kety Fusco; e ancora, l’Intervista impossibile di Andrea Bajani a Italo Calvino interpretato da Giuseppe Cederna; spazio all’arte, con un’istallazione di Irene Dionisio che, attraverso l’IA, elabora le sollecitazioni degli spettatori per produrre una fiaba ambientata nel futuro; spazio anche alla storia, con un salto temporale insieme ad Amedeo Feniello per scoprire il senso del futuro nel Medioevo; in serata Maistah Aphrica con la loro miscela entusiasmante di jazz, musica africana ed exotica.

Domenica, un’esplorazione del paesaggio multilinguistico e socioculturale della realtà altoatesina con La lingua batte; l’Ecoconcerto per paesaggio sonoro e violoncello nato da un’idea di Silvia Chiesa e di Enrico Montrosset. A chiudere, infine, Tutta l’umanità ne parla, il talk show impossibile di Radio3 con Edoardo Camurri e i suoi ospiti speciali.

Futuradio, la festa di Rai Radio 3 è realizzata in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano, con il Patrocinio del Comune di Bolzano. - (PRIMAPRESS)