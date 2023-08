Meteo: torna la stretta del caldo da venerdì con bollino rosso a Firenze, Brescia e Bolzano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una nuova ondata di calore è attesa da venerdì. Oggi da bollino rosso Firenze, Brescia e Bolzano; in arancione Bologna, Perugia e Verona. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto. Sale a 'preallarme' l'allerta per l'Etna. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. - (PRIMAPRESS)