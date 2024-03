Viaggio in Giappone inseguendo la fioritura dei ciliegi da Osaka a Sapporo da marzo a maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se c'è uno dei motivi che più suggestiona gli amanti dei viaggi outdoor, sono i colori che dipingono le stagioni. Se il foliage autunnale del New England è un'attrattiva turistica senza pari, la fioritura dei ciliegi in Giappone rappresenta il più seducente dei viaggi orientali. La stagione della fioritura dei ciliegi in Giappone è appena iniziata. Le date delle fioriture e cambiano viaggiando da sud verso nord nella penisola. E se a marzo è un'esplosione di colore da Osaka a Tokio per Aomori e Sapporo si raggiunge anche la fine di aprile e maggio per ritrovarsi in una scenario da fiaba. In tutto il paese, migliaia di alberi stanno esplodendo in una schiumosa fioritura rosa e numerosi festival della fioritura dei ciliegi annunciano l'arrivo di questo spettacolo iconico. Questo è il periodo più popolare per visitare il Giappone con oltre 63 milioni di visitatori attesi sia dal Giappone che da tutto il mondo, con numeri record previsti per il 2024. Di conseguenza, c'è stata una maggiore domanda di tour e la maggior parte dei tour e degli hotel sono già lunghi prenotato. Le previsioni sulla fioritura dei ciliegi sono utili per coloro che desiderano vedere i fiori di ciliegio in piena fioritura e non hanno limiti di data. Questa previsione indica quando e dove un albero ha iniziato a fiorire. Poiché la fioritura dura solo per un breve periodo, questa opzione è probabilmente la migliore se sei già in Giappone e sei felice di inseguire la fioritura. Questo può essere un modo entusiasmante per trovare i fiori di ciliegio mentre scopri alcune destinazioni meno conosciute. Controlla le previsioni sulla fioritura dei ciliegi 2024 di seguito. Durante le due settimane in cui è visibile la fioritura dei ciliegi, il Giappone registra un numero record di visitatori. Gli hotel a Kyoto e in altre città famose vengono prenotati con largo anticipo. Questo periodo è anche molto costoso da visitare, in particolare nell'area di Kyoto. Il miglior consiglio che possiamo offrire è quello di prenotare con almeno sei mesi di anticipo per assicurarti gli hotel giapponesi più convenienti. Dato che questa è una stagione così impegnativa, i biglietti del treno possono anche essere difficili da trovare il giorno del viaggio. Cerca sempre di prenotare i biglietti in anticipo o di visitare la stazione ferroviaria il più presto possibile al mattino. - (PRIMAPRESS)