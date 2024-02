(PRIMAPRESS) - SANREMO - La Sala Stampa incorona Loredana Bertè con il brano "Pazza", a seguire Angelina Mango con "La Noia", posizione numero tre per Annalisa con il brano "Sinceramente", quarta posizione per Diodato "Ti Muovi" a chiudere la top five Mahmood "Tuta Gold". - (PRIMAPRESS)