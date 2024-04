Open Day del CPM Music Institute di Milano. Il lancio con la campagna di LTM&Partners

(PRIMAPRESS) - ROMA – Si aprono gli Open Day di CPM Music Institute di Milano, lo storico istituto per la formazione musicale in Italia fondato dal compositore Franco Mussida, anima della PFM e tra i più autorevoli chitarristi italiani. La campagna di lancio è stata curata da LTM&Partners con l'obiettivo di comunicare la strada della formazione musicale come un'opportunità professionale ad alta specializzazione per avere successo.

Il concept della campagna fa leva sul concetto di “diventare” che è insito nella scuola: luogo consacrato al divenire, in cui si entra ragazzi e si esce adulti, in cui si entra con un sogno e si esce con un mestiere. Nel progetto di “diventare” c’è tutta l’aspirazione e l’ambizione di chi si iscrive al CPM: diventare un professionista della musica. Become your favorite artist e Let it become your favorite day sono i claim che divengono così le parole d’ordine di una comunicazione on-line attraverso social network, newsletter e sito web, e off-line: con arredo urbano e media relation. Tutti gli asset grafici sono declinati in modo coerente con il key visual ideato dal duo creativo Filippo Santi e Sabina Leoni di Animals. - (PRIMAPRESS)