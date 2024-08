Olbia, l’ottava edizione del Red Valley Festival con Radio105: dalla Urban Music alla Dance

(PRIMAPRESS) - OLBIA - Al via ad Olbia in Sardegna, il RED VALLEY, ottava edizione del festival italiano che proporre una line up di interpreti di musica che spazia dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance, consacrandolo tra gli appuntamenti della scena musicale contemporanea. Con un'affluenza di oltre di oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY - Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 - nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18. A salire sul palco del Red Valley saranno da Annalisa a Geolier, da Tommaso Paradiso a Sfera Ebbasta, da Salmo & Noyz ad Irama. - (PRIMAPRESS)