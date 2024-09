Arte: Licia Sanna in mostra con "I Luoghi di dove" al Centro Arte Olbia dal 19 al 29 settembre

(PRIMAPRESS) - OLBIA - Dal 19 al 29 Settembre prossimo il Centro Arte Olbia (ex Padiglione Audi) ospita la mostra “I luoghi di dove” dell’artista Licia Sanna. Si tratta di un vero e proprio itinerario di emozioni e passioni alla ricerca degli spazi dell’anima. I visitatori dell’esposizione potranno seguire, attraverso la “guida” di fili colorati come in un gioco di fibre ottiche, i temi rappresentati attraverso le oltre quaranta opere tra dipinti, sculture in bronzo e ceramiche.

Licia Sanna è una pittrice e scultrice sarda che vive e lavora nella realtà internazionale della Costa Smeralda. Nella sua casa casa-atelier affacciata sul mare, crea e realizza opere la cui personale identità artistica richiama cenni rivelatori d’ispirazioni tratte dai maestri Piero della Francesca, Felice Casorati e Amedeo Modigliani, senza temere di attraversare secoli di storia dell’arte. È questa fascinazione senza tempo che le ha fatto varcare le sale museali del Vittoriano a Roma fino alle gallerie di mezza Europa e d’Oltreoceano attraverso l’Artexpo di New York e Miami, e le rassegne Arte & Fiera di Bologna e Reggio Emilia. Portano la firma di Licia Sanna anche le due coppe in ceramica bianca realizzate per il Premio Giornalistico della Sardegna 2024 assegnato al vice direttore del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione e l'inviata di Mediaset, Gabriella Simoni.

Giovedì 19 settembre alle ore 18,30 il vernissage al Centro Arte Olbia, (Ex Padiglione Audì) Strada Statale 125 Km.1 - direzione Olbia Costa Smeralda - (PRIMAPRESS)