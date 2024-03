Musica, dopo 6 anni Justin Timberlake torna con un nuovo album “Everything I Trought it Was”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La superstar mondiale JUSTIN TIMBERLAKE torna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo album di inediti “Everything I Thought it Was”(RCA Records/Sony Music), ora su tutte le piattaforme musicali. Con il primo singolo “Selfish”, il cantante aveva anticipato l’album, raggiungendo la Top 20 dell’Airplay radio italiano con 100 MILIONI di stream. Il video del singolo , che ha superato i 19 milioni di visualizzazioni su Youtube, è diretto da Bradley J. Calder (SZA, Tinashe) e esalta il lato introspettivo della canzone: aprendo il sipario sul processo di produzione e fondendo il confine tra performance e realtà, è un ritratto crudo e onesto di Justin come artista e persona.Justin Timberlake è un artista poliedrico, cantante, produttore discografico, cantautore e attore. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli a livello globale, che si sommano agli oltre 70 milioni di dischi come voce principale degli *NSYNC. Justin ha vinto 10 Grammy Awards spaziando tra i generi pop, dance e R&B, riconoscimenti arrivati anche grazie ai suoi album di successo da solista "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" e "Justified" - oltre alle sue collaborazioni con Jay-Z. Ha accumulato oltre 23 miliardi di stream audio e video a livello globale e ha vinto 4 premi Emmy per le sue memorabili partecipazioni al "Saturday Night Live". Sul grande schermo, ha prestato la sua voce al cartone animato Trolls della DreamWorks (il suo brano "Can't Stop the Feeling!" tratto da Trolls è stato nominato come "Miglior Canzone Originale" agli Academy Awards del 2017) incluso il terzo capitolo "Trolls Band Together" uscito nel 2023. - (PRIMAPRESS)