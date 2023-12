Luci di Natale: Pomigliano come Salerno, bagno di folla con strade e parchi illuminati per il Natale

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D’ARCO In un'esplosione di luci e colori, la città di Pomigliano d'Arco ha salutato l'arrivo del Natale con una celebrazione che ha visto un'eccezionale partecipazione popolare. Nei giorni 9 e 10 dicembre, le strade e le piazze si sono trasformate in un caleidoscopio di luci, attirando un'impressionante folla di cittadini e visitatori in un trionfo di festività e allegria. a serata del 9 dicembre ha segnato l'inizio delle celebrazioni con una spettacolare accensione delle luminarie in Piazza Giovanni Leone. Un gioco di luci laser ha creato un'atmosfera da sogno, mentre le straordinarie performance di danza aerea dell'Associazione Pomigliano Danza, sotto la direzione di Edmondo Tucci, hanno offerto momenti di estasi artistica. La piazza è diventata un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle, testimoniando la vitalità culturale della città.Il Sindaco Raffaele Russo, con gli assessori Marianna Manna e Giovanni Russo, ha preso parte attiva nell'evento, dando vita alle luminarie in mezzo a un'entusiasta folla di bambini delle scuole primarie. Questo gesto ha simboleggiato l'unione tra generazioni e l'importanza delle tradizioni comunitarie. La serata ha anche inaugurato i mercatini di Natale, fondendo festa, cultura e commercio in una celebrazione unica. Il giorno successivo, il 10 dicembre, il Parco Giovanni Paolo II è diventato teatro di un altro importante momento festivo. Migliaia di persone si sono radunate per assistere all'accensione delle luminarie, in un evento che ha visto la partecipazione del vicesindaco Domenico Leone e degli assessori Elvira Romano, Marianna Manna e Mattia De Cicco. Il parco si è trasformato in un vivace villaggio natalizio (con tanto di mega pista di pattinaggio sul ghiaccio), confermando la grande partecipazione popolare e l'atmosfera di gioia diffusa.In parallelo all'accensione delle luminarie, il parco ha offerto momenti indimenticabili per i più piccoli, con animazioni e la presenza di Babbo Natale. La danza delle allieve e allievi dell'Associazione Pomigliano Danza ha aggiunto un ulteriore tocco di fascino, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra arte e magia. L'entusiasmo continuerà con l'inaugurazione delle luminarie nel Parco delle Acque nei prossimo giorni e nel centro storico dal 15 al 17 dicembre della manifestazione “Sugo Street Food Winter” che, promette di combinare le tradizioni culinarie locali con l'allegria del periodo natalizio. Ed è in corso nel frattempo il ricco cartellone di eventi culturali e di spettacoli di teatro, danza e musicali. - (PRIMAPRESS)