European Song Contest 2024: tiene fuori la politica ma sul voto pesano le influenze delle comunità

(PRIMAPRESS) - MALMÖ- L'edizione 2024 dell'European Song Contest ha tentato di lasciare fuori la politica e gli scenari sociali per giudicare con il solo metro del linguaggio internazionale della musica ma alla fine, probabilmente non è riuscita. Le cintestazioni alla cantante israeliana, le bandiere palestinesi, i bombardamenti sull'Ucraina e si sono mescolati ai movimenti Lgtb e la classifica finale ne ha subito le conseguenze. Il primo posto della Svizzera con Nemo The Code, icona della comunità Lgtbq+ ha potuto contare sulla compattezza del voto. Al 2º posto la Baby Lasagna della Croazia e il terzo all'Ucraina ha privilegiato ancora una volta il paese martoriato dal conflitto. L'Italia con Angelina Mango è arrivata al settimo posto con un brano un pò meno internazionale rispetto ai rock dei Maneskin. - (PRIMAPRESS)