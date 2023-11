Food: allo Stadio Olimpico di Roma arriva la decima edizione di Excellence con i guru della gastronoma italiana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà, dal 23 al 25 novembre, la decima edizione di Excellence, l'evento enogastronomico che coinvolge operatori del settore, appassionati di cucina e amanti del vino. Una tre giorni che offrirà un'opportunità unica per assaporare le eccellenze del Made in Italy, rappresentando un momento propizio per incontri B2B, approfondimenti formativi e attività di ricerca nel settore alimentare. 100 chef provenienti da ristoranti stellati e non si esibiranno in spettacoli culinari; non mancheranno poi convegni, talk show, seminari, degustazioni e masterclass. Oltre 50 i cooking-show tutti all’insegna della Cucina salutare e per sportivi in onore al padrone di casa dello Stadio Olimpico, Sport e Salute

Il focus di questa decima edizione sarà proprio quello della Salute e l’Innovazione, all’insegna del legame tra eccellenza culinaria e benessere fisico.

Negli appuntamenti in programma ci sono i nomi come Francesco Apreda di Idylio by Apreda, Giuseppe Di Iorio di Aroma Restaurant, Gino Pesce di Acquapazza e Iside De Cesare de La Parolina, Ciro Scamardella di Pipero, Andrea Pasqualucci di Moma, Fabio Verrelli D’Amico di Materiaprima Osteria Contemporanea, Alessandro Rossi di Gabbiano 3.0, Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Andrea Antonini di Imàgo, Roy Caceres del neo ristorante stellato Orma e Anthony Genovese, il due stelle michelin chef del ristorante “Il Pagliaccio” di Roma.

A partecipare ad alcuni dei cooking show con gli chef dei ristoranti stellati anche alcuni campioni sportivi d’eccezione: Massimiliano Rosolino, Campione Olimpico di nuoto a Sydney nel 2000; Manuela Di Centa, Campionessa Olimpica di sci di fondo a Lillehammer nel 1994; il rugbysta Andrea Lo Cicero (103 presenze in Nazionale); Stefano Tilli, campione europeo dei 60 metri indoor a Budapest nel 1983; Stefano Maniscalco, Campione del mondo seniores di karate per 2 edizioni e 50 volte campione europeo. - (PRIMAPRESS)