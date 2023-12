Teatro: Barbara D'Urso torna in scena al Parioli con la commedia degli equivoci "Taxi a due piazze"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Barbara D’Urso torna a teatro dopo 15 anni con l'esilarante commedia TAXI A DUE PIAZZE che sarà in scena al Teatro Parioli dal 26 dicembre al 7 gennaio. Il testo che è stato riscritto per l’occasione da Ray Cooney in chiave femminile ha debuttato in prima assoluta in Italia al Teatro Nazionale di Milano il 14 febbraio e dopo una lunga tournée nelle principali città italiane arriva al Teatro Parioli. Con la regia di Chiara Noschese, in scena insieme a Barbara D’Urso ci saranno Rosalia Porcaro, Franco Oppini e Giampaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo.

Ray Cooney aveva firmato la pièce nel 1983 e messa in scena per la prima volta a Londra il 18 marzo dello stesso anno. Per questa tipica commedia degli equivoci, la trama si basa

su una storia di bigamia di un tassista londinese. In questo caso la riscrittura mette in scena un tassista donna.