Elvis The Musical: al Teatro Fraschini di Pavia il debutto dello spettacolo firmato da Maurizio Colombi

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Debutto nazionale di Elvis The Musical, l’acclamato spettacolo, diretto e scritto da Maurizio Colombi, che era stato concepito nel quarantennale della scomparsa di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, e ha immediatamente conquistato tanto i fan più accaniti del Re Del Rock, quanto gli appassionati di musical e teatro. Lo spettacolo debutterà infatti nello storico Teatro Fraschini di Pavia il 31 dicembre e 1 gennaio, per poi toccare altre città, come Roma e Monza.

Maurizio Colombi, che ha firmato grandi successi come Peter Pan, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, torna con questo musical la cui direzione è affidata a Davide Magnabosco e le Coreografie sono di Rita Pivano.

Elvis Presley è la figura della musica moderna che ha segnato più profondamente arte, musica e stile di ogni epoca successiva. Non esiste, infatti, un cantante fra tutte le star della musica dagli anni ‘50 in avanti che non si sia ispirato o sia stato indirettamente condizionato da quello che viene universalmente riconosciuto come the King of Rock’n’Roll. Il cast si compone di 21 artisti, compresa una band di 4 elementi. - (PRIMAPRESS)