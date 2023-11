Pavia, fondi Pnrr: arrestato presidente e direttore ASM. Disposte 40 perquisizioni dalla Procura

(PRIMAPRESS) - PAVIA - La GdF ha arrestato il presidente e il direttore generale dell'Asm di Pavia (società multiservizi del Comune) oltre a un progettista del Comune di San Genesio Uniti per irregolarità nell'assegnazione di appalti -alcuni da realizzare con fondi del Pnrr- e per percezione indebita di denaro pubblico. Sedici gli indagati in tutto, tra loro anche "soggetti investiti di cariche pubbliche ed esponenti politici", scrive la Procura di Pavia in una nota. Quaranta le perquisizioni disposte. - (PRIMAPRESS)