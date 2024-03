Pick Up: in casa Militem arriva il muscoloso Magnum 700 con un V8 da 6,2 litri e un sound di puro rock

(PRIMAPRESS) - MONZA - In casa Militem, il marchio italiano che produce automobili del segmento di lusso, basati su veicoli americani standard come Jeep Wrangler, Jeep Renegade, Jeep Gladiator e Ram 1500, arriva un'altra big car, il Magnum 700 un pick-up dotato di un potente motore V8 supercharged HEMI di 6,2 litri da 702 cavalli e 882 Nm di coppia e un’accelerazione bruciante che raggiunge i 100 km/h in soli 4,5 secondi. Lo spirito audace e avventuroso di MAGNUM 700 nasce con quattro scarichi Black Performance, esclusivi cerchi forgiati MILITEM da 22” Black Edition e pneumatici maggiorati All-Terrain.

Questo pick up, dalle linee decisamente generose, è una combinazione di potenza e stile in grado di elevare il livello d’esperienza di guida on road o off road.

Entrando nell'abitacolo la maestria artigianale nella lavorazione degli interni colpisce immediatamente per il livello di rifiniture.

Le prestazioni sono da supercar: l'accelerazione bruciante di MAGNUM 700 tocca i 100 km/h in soli 4,5 secondi partendo da fermo, da brivido. Per raggiungere i 160 km/h sono sufficienti 10,5 secondi e per il quarto di miglio, invece, 12,9 secondi. Un toccasana per le endorfine, complice anche il launch control: a tutti gli effetti una rarità nel segmento dei pick-up. ​​Il sound dei quattro scarichi è un rock duro.