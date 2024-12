Marina Militare: consegnata la super nave “Trieste” uscita da Fincantieri. Naviga ad una velocità di 25 nodi

(PRIMAPRESS) - LIVORNO - Cerimonia di consegna questa mattina all'Accademia Militare di Livorno della nave Trieste, la più grande unità navale costruita in Italia dal dopoguerra. L’evento, alla presenza del Presidente della Republica, Sergio Mattarella - prima della sua partenza per Parigi per l'inaugurazione di Notre-Dame - del Ministro della Difesa, Crosetto e del Presidenta della Regione Toscana, Giani, coinciderà con il giuramento solenne degli allievi dell'Accademia La nave, attraccata al Molo Italia, era stata varata il 29 maggio 2019 nella Fincantieri di Castellammare di Stabia e successivamente trasferita allo stabilimento di Muggiano alla Spezia. Questa unità che entra a far parte della flotta della Marina Militare è la prima del suo genere nella cantieristica navale nazionale. La Trieste ha dimensioni imponenti, con lunghezza fuori tutto di circa 245 metri e ponte di volo lungo circa 230 metri, con larghezza di 36 metri, pescaggio di 7,2 metri, con dislocamento di 38.000 tonnellate a pieno carico. L’apparato motore in configurazione CODLOG ( Combined Diesel Or Gas) è costituito da due turbine a gas Rolls Royce MT30, da due motori diesel MAN 20V32/44CR e da due propulsori elettrici. La Nave Trieste può raggiungere una velocità superiore ai 25 nodi con autonomia prevista di 7.000 miglia marine a 16 nodi e persistenza in mare di 30 giorni. - (PRIMAPRESS)