Viaggio Meloni in Arabia Saudita: “I due paesi hanno interessi e rapporti strategici”. Accordo Fincantieri

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - L'Arabia Saudita è "un attore chiave in tutto il Medio Oriente".Così la premier Meloni al termine della sua visita nel Paese arabo."Può facilitare la soluzione dei due Stati e il rafforzamento delle istituzioni libiche". "Italia e Arabia hanno interesse a rapporti strategici" e "non c'è contraddizione tra quello che dicevo ieri e ciò che faccio oggi" nei rapporti coi sauditi."Costo del petrolio può premere su Mosca,come dice Trump". Dazi: "Scontro non conviene a nessuno".

E a confermare la natura del viaggio della premier in Arabia Saudita c'è anche l'accordo Fincantieri per la collaborazione, Memorandum of Understanding (MoU) in Arabia Saudita. Nel 2024 l'azienda pubblica italiana ha istituito nel Regno la controllata Fincantieri Arabia for Naval Services. Con il partenariato "vogliamo ribadire il nostro forte interesse per questa regione e la disponibilità a esplorare nuove opportunità di business", ha riferito Pierroberto Folgiero, ammistratore delegato di Fincantieri. - (PRIMAPRESS)