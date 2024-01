Immagine decisamente Premium per il SUV BYD SEAL 100% elettrico da 160 KW

(PRIMAPRESS) - MILANO - In arrivo a febbraio nella rete distributiva italiana, la BYD Seal U (Utility), la vettura 100% elettrica del marchio cinese della provincia di Guangdong. Dopo SEAL e DOLPHIN, la SEAL U rientra nella serie Ocean di BYD, che ha caratterizzato questo SUV con un voluminoso frontale a forma di X con un design arrotondato e curvilineo. I fari a forma di U si inseriscono nel cofano, creando un'identità distintiva.

Il design appare fluido con proporzioni equilibrate dall' anteriore al posteriore senza sbalzi di linee. La vista laterale è impreziosita dai cerchi in lega da 19 pollici con razze nere meticolosamente lucidate e finitura lucida. Il design wide-body della parte posteriore completa la rotondità del frontale, dando vita a un'estetica armoniosa e ben proporzionata. Il SEAL U è dotato di serie dell'esclusiva tecnologia BYD Blade Battery, priva di cobalto, sviluppata internamente con l'obiettivo primario di ottimizzare sicurezza, durata, longevità, prestazioni e utilizzo dello spazio. Il pacco batterie è composto da molte celle sottili e allungate che sembrano effettivamente delle lame. Inoltre, utilizza il fosfato di ferro di litio (LFP) come materiale catodico per aumentare la sicurezza, la durata e la stabilità termica, pur offrendo una densità energetica fino a 145 Wh/kg, leader del settore. L'eccezionale livello di sicurezza della batteria Blade è dimostrato dal superamento dei requisiti del cosiddetto Nail Penetration Test. BYD SEAL U sarà offerto in due livelli di allestimento (Comfort e Design) ciascuno dotato di una specifica configurazione propulsiva. Entrambe le versioni sono a trazione anteriore, spinte da un potente motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Con una potenza massima di 160 kW e una coppia massima fino a 330 Nm fin dalla partenza da fermo, SEAL U è in grado di raggiungere una velocità massima di 175 km/h. - (PRIMAPRESS)