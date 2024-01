Design: l’esposizione Tailoring School, porta l’alta sartoria della maison Kiton in Triennale Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Triennale Milano e dalla maison sartoriale Kiton presentano la mostra "Tailoring school. A journey into education" a cura di Luca Stoppini, advisor per l’archivio moda del Museo del Design Italiano di Triennale. Si tratta di un progetto dedicato alla formazione che nasce dall’esperienza della Scuola di Alta Sartoria fondata nel 2000 da Kiton. L’esposizione, visibile dal 13 al 16 gennaio 2024 nel Salone d’Onore di Triennale, viene completata da una serie di appuntamenti con alcune scuole del territorio che intende valorizzare l’esperienza formativa e far conoscere un modello virtuoso e replicabile in altri contesti.

"Tailoring school. A journey into education" racconta il percorso della Scuola di Alta Sartoria di Kiton, che da ventitré anni rappresenta un progetto formativo d’eccellenza, necessario per custodire le tradizioni e garantire la continuità dell'arte sartoriale nel mondo. La mostra vuole inoltre approfondire l’eredità culturale e la tradizione sartoriale napoletana che la scuola porta con sé. - (PRIMAPRESS)