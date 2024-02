Tech: Motorola Solutions e Google Cloud, accordo per sistemi di protezione pubblica e aziendale

(PRIMAPRESS) - CHICAGO / SUNNYVALE - Motorola Solutions e Google Cloud hanno annunciato un accordo strategico pluriennale che punta ad innovare le soluzioni cloud attraverso le tecnologie di sicurezza e protezione di Motorola Solutions. Con l’infrastruttura di Google Cloud, Motorola Solutions darà priorità al progresso dell’intelligenza assistiva, inclusa la fornitura altamente accurata e affidabile di contenuti video, la mappatura, e le funzionalità di intelligenza artificiale, per aiutare ad affrontare le sfide di sicurezza del mondo reale.

"Dalla collettività alle aziende, i nostri clienti fanno affidamento su di noi per contribuire a creare un futuro più sicuro", ha affermato Mahesh Saptharishi, executive vice president e chief technology officer di Motorola Solutions. “Questa collaborazione sfrutterà la potenza dei sensori, dei dati e dell’intelligenza artificiale per contribuire a rendere sicurezza e protezione più accessibili e attuabili”. Motorola Solutions prevede di implementare le nuove funzionalità appena sviluppate nelle sue soluzioni di sicurezza cloud in rapida crescita, tra cui Avigilon Alta, una suite video interamente progettata per il cloud che permette a organizzazioni di ogni dimensione di abilitare la sicurezza aziendale. "Che si tratti di garantire una migliore protezione per le scuole, di identificare attività insolite nelle aziende o di proteggere in modo più efficace eventi su larga scala, la visibilità e la consapevolezza in tempo reale sono fondamentali sia per la sicurezza pubblica che per ottenererisultati concreti nell'ambito della sicurezza aziendale", ha affermato Saptharishi. "Motorola Solutions ha da lungo tempo dimostrato leadership nell'innovazione delle tecnologie che salvaguardano la collettività e le imprese", ha affermato Will Grannis, vice president e chief technology officer of Google Cloud. “Insieme convoglieremo i nostri progressi più recenti nel cloud per supportare la sempre maggiore attenzione di Motorola Solutions verso le innovazioni in sicurezza e protezione in cloud”. - (PRIMAPRESS)