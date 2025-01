Attacchi cyber in Italia: segnali oltre 59mila alert e monitorati 42mila siti web secondo il Report di Polizia Postale 2024

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 2024 sono stati circa 12mila gli attacchi informatici significativi, con oltre 59.000 alert per prevenire e contrastare offensive di hacker contro sistemi d'interesse nazionale. Così il report di Polizia postale-cybersicurezza. Soprattutto attacchi ransomware -per denaro- a Enti locali. Alla matrice criminale si affianca quella geopolitica. Sorvegliati 42.031 siti web e 2.775 inseriti nella black list del Centro nazionale anti-pedopornografia online. Oltre 18mila truffe web,+15%, per 181mln (+32%). Soprattutto phishing e trading. - (PRIMAPRESS)