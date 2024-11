Torino: oggi (18) il big match per l’Atp Finals tra Jannik Sinner e l’americano Taylor Fritz per il titolo 2024

(PRIMAPRESS) - TORINO - Oggi alle 18 a Torino il big match della finale dei Nitto ATP Finals 2024 tra Jannik Sinner contro l'americano Taylor Fritz. Lo statunitense ha eliminato in semifinale il numero 2 del mondo Alexander Zverev, mentre il campione altoatesino si è imposto su Casper Ruud. Quello che andrà in scena oggi sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino sarà il terzo incrocio dell'anno tra Sinner e Fritz, con il numero uno al mondo che ha avuto la meglio sia nella finale degli US Open che qualche giorno fa nella fase a gironi delle Finals. - (PRIMAPRESS)