The Ocean Race 2025: la partenza sarà dalla città marinara di Kiel nel land tedesco Schleswig-Holstein

Sarà la città marinara di Kiel, nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein, ad ospitare la partenza della gara velica The Ocean Race.

Lo hanno deciso gli organizzatori di The Ocean Race durante una conferenza stampa tenutasi nel capoluogo tedesco. La partenza dell'evento è in programma per il 10 agosto 2025.

In precedenza, Kiel ha ospitato l'arrivo della Volvo Ocean Race 2001-02 e l'anno scorso la città tedesca è stata teatro di un Fly-By di grande successo per la penultima tappa della The Ocean Race 2022-23.

All'evento stampa di mercoledì a Kiel erano presenti due team - Team Malizia e Team Holcim-PRB - ed entrambi hanno confermato la loro intenzione di essere sulla linea di partenza.

La regata del 2025 segnerà la seconda edizione di The Ocean Race Europe, dopo il debutto nell'estate del 2021. L'evento sarà basato sulle fondamenta della regata inaugurale e si svolgerà all'insegna del "Connecting Europe", con un percorso che si snoderà dal Mar Baltico, attraverso il Mare del Nord e il Canale della Manica, fino all'Oceano Atlantico, per poi concludersi in Mediterraneo. Le regate si svolgeranno su imbarcazioni high-tech IMOCA foiling di ultima generazione, capaci di volare sull'acqua a velocità da record.

"La partenza di The Ocean Race Europe da Kiel è un'opportunità per dimostrare il potere dello sport di unire le persone e di essere al servizio di uno scopo più ampio", ha dichiarato Richard Brisius, Race Chairman di The Ocean Race.

“Non ho dubbi che le avanzatissime imbarcazioni IMOCA foiling e le straordinarie donne e uomini che saranno a bordo daranno vita a una competizione eccezionale sull'acqua e a un'esperienza incredibile per gli appassionati a Kiel, città che ha ospitato per due volte la vela ai Giochi Olimpici e la cui Kiel Week è ormai famosa in tutto il mondo come sede del più grande evento velico d'Europa".

"Tuttavia, siamo intenzionati a far sì che The Ocean Race Europe sia qualcosa di più di una grande manifestazione velica. Tutti noi che siamo qui oggi siamo fermamente convinti di partecipare a una gara per l'oceano, e che il mantenimento della salute degli oceani sia fondamentale per la vita sul nostro pianeta".