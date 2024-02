Serie A: Napoli beffato a Cagliari al '96, finisce 1-1

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Che beffa per il Napoli a Cagliari oggi pomeriggio. Avanti di un goal, si fa raggiungere al '96, negli ultimi secondi grazie ad un erroraccio del solito Juan Jesus. Un finale che ha davvero dell'incredibile all’Unipol Domus. Dopo un buon primo tempo la squadra di Ranieri cala nella ripresa, e al 65’ subisce il vantaggio di Osimhen, dopo la bella giocata di Raspadori. In pieno recupero Luvumbo riesce a trovare il clamoroso pareggio, su errore di Juan Jesus. Esordio amarissimo in campionato per Calzona. - (PRIMAPRESS)