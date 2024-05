Serie A, Cagliari-Fiorentina (2-3) : dal tributo a Ranieri per la salvezza al finale tutto viola

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Serie A. Dal tutti in piedi con lo sventolio delle bandiere dei 4 Mori ed il tributo a Claudio Ranieri che lascia la panchina sarda dopo aver assicurato la permanenza in serie A, al finale tutto della Fiorentina che a Cagliari batte la squadra di casa 2-3. Occasioni per il Cagliari, ma la sblocca Bonaventura al 39'.Nella ripre- sa crescono i padroni di casa, che pa- reggiano col colpo di testa di Deiola (64'). I sardi la capovolgono con la perla balistica di Mutandwa (85').Finale pazzesco dei viola. Tocco di N.Gonzalez (89') su cross di Biraghi. All' 11' di recupero rigore vincente di Arthur (fallo di Di Pardo su Beltran). - (PRIMAPRESS)