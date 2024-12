Sci: Federica Brignone trionfa nella Coppa del Mondo in Austria con la 29ª vittoria

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Per Federica Brignone è trionfo nel gigante di Semmering, con la 29.ma vittoria in CdM. Già in testa al termine della prima manche, l'azzurra ha poi confermato il successo anche nella seconda discesa. Con lei sul podio la svedese Hector e la neozelandese Robinson. Buona la prova di Marta Bassino, settima. L'elvetica Lara Gut, seconda nella prima manche, fa un errore grave e chiude soltanto nona. Domenica a Semmering c'è uno slalom. Mattia Casse quarto nella libera di Bormio. - (PRIMAPRESS)