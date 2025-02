Mondiali sci alpino: Federica Brignone è oro dopo 28 anni dal titolo vinto da Deborah Compagnoni

(PRIMAPRESS) - SAALBACH (AUSTRIA) - Federica Brignone brilla e sale sulla vetta del mondo nello sci alpino in Austria conquistando la medaglia d'oro. Accade a ben 28 anni dal titolo mondiale che conquistò Deborah Compagnoni. Brignone con una prova superlativa ha conquistato l'oro dopo aver ottenuto l'argento nel SuperG. La 34enne milanese,che finora in gigante aveva collezionato solo argenti tra Olimpiadi e Mondiali, domina sia la prima sia la seconda manche chiudendo con 90 centesimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson. Completa il podio la statunitense Paula Moltzan, staccata di 2"62! Peccato per Sofia Goggia, fuori nella 1a manche,così come Marta Bassino. - (PRIMAPRESS)