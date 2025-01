Cortina: Federica Brignone magica nel SuperG vince lasciandosi dietro anche la temibile Lara Gut

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Nel Super G di Cortina la campionessa azzurra Federica Brignone che ieri era già salita sul podio della discesa libera, oggi ha primeggiato sulla pista mettendo dietro tutte le avversarie compresa Lara Gut-Behrami. Una vittoria (in 1'21"64, è la numero 31 in Coppa del Mondo) che conferma la stagione eccezionale della 34enne atleta e che le permette di accumulare punti che la consolidano in testa alla classifica generale (106 punti sulla seconda Raster) mentre in quella di specialità la svizzera salva il primo posto ma Fede è più vicina. Settimo posto invece per Sofia Goggia ieri sul podio più alto della libera. Ottima la prestazione di Elena Curtoni che chiude a 1'11" da Brignone e accarezza per poco l'idea del podio (4a a 3 centesimi da Suter). Più indietro Laura Pirovano, 12a a 1'60", Melesi 14a a 1"72. Oltre il trentesimo posto le sorelle Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Peccato per Marta Bassino: l'azzurra sbaglia sullo Scarpadon e non riesce a restare nel tracciato in un momento in cui stava sciando molto bene. - (PRIMAPRESS)