Sci parallelo: ai mondiali in Austria, l’Italia vince l’oro con Della Mea, Vinatzer, Collomb e Della Vite

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - L'inizio dei Mondiali nello sci parallelo per l'Italia vale già una medaglia d'oro. Sulle nevi austriache di Saalbach conquista nel parallelo per nazioni una clamorosa medaglia d'oro (dopo il bronzo nel 2019), battendo in finale la Svizzera (2-2, ma computo dei tempi a nostro favore). In pista con Lara Della Mea,Alex Vinatzer,Giorgia Collomb e Filippo Della Vite, la squadra azzurra supera l'Ucraina negli ottavi (4-0),la Francia ai quarti (3-1) e la Svezia in semifinale (2-2), poi lo splendido trionfo. - (PRIMAPRESS)