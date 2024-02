Nuoto: vittoria storica per Simona Quadarella, oro negli 800 sl e stacca un pass per Parigi 2024

(PRIMAPRESS) - DOHA - Simona Quadarella è oro negli 800 stile libero ai mondiali di Doha. Una clamorosa vittoria quella di Quadarella che raddoppia l'oro Mondiale. Dopo l'oro nei 1500sl, la romana trionfa negli 800sl bruciando la tedesca Gose al termine di un este- nuante spalla a spalla: tempo 8'17"44 contro 8'17"53 della teutonica. Era dal 1973,con Novella Calligaris, che un'azzurra non vinceva in questa specialità. "Guardavo molto lei - ha detto la Quadarella a caldo -, finchè non partiva, non partivo nemmeno io. Alla fine però è andata alla grande,l'esperienza mi ha aiutato molto. Sono troppo contenta". - (PRIMAPRESS)