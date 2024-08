Gp Olanda: Lando Norris (McLaren) batte in casa Verstappen (Red Bull). Leclerc (Ferrari) sul terzo podio

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Dominio di Lando Norris nel Gp d'Olanda a Zandvoort.Il britannico della McLaren precede la Red Bull dell'idolo di casa Verstappen, al 200° Gp in carriera,e la Ferrari di Leclerc. Quarto Piastri (Mc- Laren) davanti all'altra rossa di Sainz Al via Verstappen brucia Norris che era in pole.Russell precede Piastri,Leclerc e Perez. Al 18° giro Lando supera Max e allunga in testa. Dopo i pit stop,balzo in avanti di Leclerc che riesce a scavalcare Piastri e Russell. Grande rimonta di Hamilton che risale sino all'ottava piazza, dietro a Perez. - (PRIMAPRESS)