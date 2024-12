F1: al Gp di Abu Dhabi: vince Lando Norris e la McLaren conquista il titolo costruttori

(PRIMAPRESS) - ABU DHBI - Lando Norris vince il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione e la McLaren si aggiudica il titolo costruttori. Anche da Piastri con il suo decimo posto è arrivato un contributo di un punto. Norris domina la gara, partito in pole dopo le qualifiche di sabato, chiude in tranquillità davanti alle due Ferrari di Sainz e Leclerc. Quarto e quinto po- sto per le due Mercedes con Russell da- vanti a Hamilton. Sesta piazza per il campione del mondo, Verstappen. In avvio, Perez è costretto al ritiro dopo un incidente. Hamilton chiude quinto. - (PRIMAPRESS)