F1: Carlos Sainz vince in Messico ma non si replica la doppietta Ferrari per Norris che salta sul secondo podio

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Sainz trionfa in Messico ma sfuma le seconda doppietta di fila della Ferrari. All'autodromo Rodrigues ha vinto il ferrarista Carlos Sainz, ma Charles Leclerc cede il 2° posto a Lando Norris (McLaren) per un errore di una curva larga al 62° giro. Hamilton e Russel (Mercedes) 4° e 5°, sesto il leader iridato Verstappen, penalizzato. Verstappen brucia tutti in partenza, ma Sainz, partito in pole, si riprende il comando al 9° giro. Nel duello con Norris, Max lo ostacola irregolarmente e viene penalizzato di 20". Con le due Ferrari davanti, Norris si insinua e finisce con porsi a -46 punti dall'olandese. - (PRIMAPRESS)