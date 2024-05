Giro d’Italia: lo sloveno Tadej Pogacar incoronato re di Roma con la maglia rosa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Giro d'Italia con lo sfondo del Colosseo romano e il difficile fondo stradale fatto di pavè ha visto trionfare lo sloveno Tadej Pogacar ed indossare la maglia rosa. Pogacar non solo imperatore di Roma ma anche principe di ben 6 tappe del Giro d'Italia. A Roma, ieri in una splendida giornata di sole ha chiuso la sua gara con quasi 10'di distacco sul colombiano Daniel Martinez e 10'24" sul britannico Geraint Thomas. Ottimo 5° il 22enne Antonio Tiberi. Ultima nella Capitale per 125km, vinta in volata dal belga Merlier (3°successo) su Jonathan Milan, che si ferma a tre vittorie di tappa. Frazione animata dalla fuga di quattro corridori: Marcellusi, il danese Honoré e i francesi Costiou e Baudin, ripresi dal gruppo ai -12km dal traguardo. - (PRIMAPRESS)