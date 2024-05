Giro d’Italia: inarrestabile Tadej Pogacar che vince la 15ª tappa sui 2mila di Livigno

(PRIMAPRESS) - LIVIGNOV- Il Giro d'Italia a Livigno vede ancora uno show di Tadej Pogacar che in maglia rosa cala il poker vincendo la 15ma tappa con arrivo in salita, ai 2.385m di Livigno (Mottolino). Secondo, a 30", il colombiano Quintana. Thomas, 2° nella generale, chiude a quasi 3'. Frazione lunghissima e con tanta salita ma sin dai primi metri caratterizzata da tentativi di fuga in serie. Sul 'mi- tico' Mortirolo passa per primo Christian Scaroni. Sul Foscagno transita da solo il colombiano Quintana, ma alle sue spalle arriva a velocità doppia il solito, inarrestabile Pogacar. - (PRIMAPRESS)