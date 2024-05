Finisce il campionato disastroso del Napoli. 0-0 con il Lecce. Partenopei sommersi dai fischi del Maradona

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "C'era un titolo da onorare ma avete giocato senza lottare, dal trionfo al tonfo. Vi siamo grati ma a stento sarete ricordati". Così la Curva B saluta i giocatori del suo Napoli che pareggiano in casa conto il Lecce. Fischi ad inizio partita, fischi alla fine del primo tempo ed ancora fischi al termine del match che ha cristallizzato una crisi a cui solo la fine di questo campionato, si spera, potrà mettere un punto. Pochissime emozioni nei primi 45 minuti di gara in cui la squadra di casa non ha saputo creare occasioni pericolose mostrando un gioco lento e con diversi errori di impostazione. Ripresa la partita gli azzurri provano a penetrare la porta avversaria ed il Lecce va in difficoltà in diverse occasioni. Al 49° Ngonge riceve sul limite della difesa e calcia forte sotto la traversa ma Falcone intuisce tutto ed evita il goal. Poi il portiere del Lecce sventa un tiro pericoloso di Kvaratskhelia e al 53° Cajuste calcia perfettamente ma prende il palo destro facendo tremare il Maradona. Al 65°, dopo un tiro straordinario di Ngonge che sbatte sotto traversa, esce Cajuste ed entra Osimehn tra gli applausi dei tifosi che ripongono in lui la speranza di chiudere il campionato conquistando i tre punti. Intanto nel corso della partita un occhio veniva dato sempre ad Atalanta Torino. Scamacca al 25° segna e porta in vantaggio l'Atalanta, un vento di gelo si cala sul Maradona quando poco prima della fine del primo tempo il Torino subisce il secondo goal firmato da Lookman. Con la terza rete di Pasalic al Torino diventa tutto chiaro: dipendeva solo dal Napoli, l'Atalanta fino alla fine ha onorato il campionato. Se il Napoli avesse vinto contro il Lecce, se il Torino non avesse perso contro l'Atalanta e se la Fiorentina dovesse vincere contro l'Olympiakos il Napoli avrebbe partecipato alla Conference League. Ma tutti questi "se" hanno solo contribuito ad annebbiare ulteriormente la mente degli azzurri che non sono riusciti neanche a fare la loro parte pareggiando contro i giallorossi. Tra i fischi di chi ci ha creduto fino alla fine. Il Napoli di Calzona saluta una stagione disastrosa. Ora la domanda che circola tra i tifosi è una: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli? A breve, con la conferenza stampa post partita, potremmo avere maggiori informazioni a riguardo. Per il momento l'incubo è finito. - (PRIMAPRESS)