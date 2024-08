Cincinnati Open: oggi ai quarti di finale Jannik Sinner incontra Andrey Rublev (ore 19)

(PRIMAPRESS) - CINCINNATI (USA) - Nell'ATP di Cincinnati Sinner ieri ha superato il turno senza giocare grazie al forfait di Jordan Thompson, che si è ritirato prima del match. Ora la rivincita con il russo che l’ha sconfitto una settimana fa a Montreal. Nel tabellone maschile fuori l’altro italiano Cobolli e a sorpresa anche Carlos Alcaraz. In campo femminile Paolini eliminata dalla russa Andreeva Oggi Jannik Sinner affronta Andrey Rublev nei quarti di finale. La sfida è in programma alle 19 (ora italiana) sul campo principale, al netto di eventuali ritardi per maltempo o per concomitanza con altre gare ancora in corso. Quella odierna è una rivincita che segue di poco il match a Montreal, vinto dal russo una settimana fa in tre set. Il moscovita, numero 6 del mondo, ha battuto agli ottavi 7-6, 6-1 Brandon Nakashima. - (PRIMAPRESS)