Coppa del Mondo Sci: in Quebec Federica Brignone centra la 23ª vittoria. Sul podio Behrami e Shiffrin

QUEBEC (CANADA) - Una seconda manche straordinaria regala a Federica Brignone il bis nel gigante di Mont-Tremblant in Quebec. La milanese, sesta dopo la pri- ma discesa, supera se stessa centrando così la 23ma vittoria in Coppa del Mondo. Sul podio, seconda, c'è la svizzera Gut Behrami, staccata di 33 centesimi dalla azzurra, ma davanti all'americana Shiffrin.Quinta la slovacca Vlhova, che era in testa dopo la 1a manche. Marta Bassino chiude ottava, Sofia Goggia decima Elisa Platino 20ma,Roberta Melesi 21ma.