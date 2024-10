Champions League: l’Inter fa poker con la Stella Rossa (4-0) e il Milan infila un secondo ko con il Bayer (1-0)

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'Inter liquida i serbi della Stella Rossa con un sonoro 4-0 in Champions. Apre le danze la punizione di Calhanoglu all'11'. Dominio nerazzurro, ma Sommer ci deve mettere letteralmente la faccia per sventare il tentativo di Silas. Ripresa nel segno di Taremi: recuperi alti e successivi assist per i gol di Arnautovic (59') e Lautaro (71'). All'81' l'iraniano fa centro dal dischetto (fallo su Lautaro). Intanto sugli spalti delle curve c'erano gli occhi degli investigatori alle prese con l'inchiesta sugli ultras.

Il Milan, invece, arriva al secondo ko di fila. A Leverkusen il Bayer vince 1-0. Decide il gol di Boniface (51'). Nel finale rossoneri cercano di spingere: traversa di Theo Hernandez.