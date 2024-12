Champions, è semaforo rosso per Atalanta che va sotto con il Real (2-3) e l’Inter che cede al Bayer

(PRIMAPRESS) - ROMA - Champions. Si ferma l'Atalanta, battuta a Bergamo 2-3 dal Real Madrid. Gli spagnoli vanno in fuga con Mbappé (che poi si infortuna) al 10'. In coda al recupero, Tchaouna aggancia Kolasinac, De Ketelaere trasforma un rigore. Vinicius (56') e Bellingham (59') fanno la differenza. Accorcia Lookman (65'), Retegui manca il pari all'ultimo respiro.

Semaforo rosso per l'Inter a Leverkusen.Il Bayer passa al 90' con Mukiele su un'azione d'angolo. In apertura, traversa di Tella (3'). Il match si chiude sull' 1-0. - (PRIMAPRESS)