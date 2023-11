Champions: il Real Madrid batte nel finale il Napoli 4-2. Sul 2-2 fino all'84

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il Napoli perde 4-2 contro il Real Madrid al Bernabeu in una partita per nulla scontata fino all'84. Complici alcune imprecisioni dei partenopei ed un inguardabile Alex Meret, colpevole sul 3-2, il Napoli che ha anche rischiato di andare in vantaggio 2-3 nel secondo tempo, perde con un risultato netto per gli spagnoli.

La cronaca: Napoli subito avanti con Simeone (9').Immediato 1-1 di Rodrygo (11'). Real avanti con Bellingham (22') A inizio 2° tempo Anguissa fa 2-2 (47') poi nel finale la beffa firmata da Nicp Paz (84') e da Joselu (94'). Mazzarri sicuramente avrà molto da lamentarsi con alcuni suoi giocatori, alcuni dei quali oggi davvero hanno deluso e giocato al di sotto delle proprie possibilità. Sarebbe il caso che Mazzarri inziasse a pensare a lasciare Meret in panchina dalle prossime partite e inserire Gollini che nei match giocati finora ha dimostrato qualcosa in più. Il Napoli ha lottato, questo non lo si può negare, ma troppe volte in modo molto confuso. E con il Real ogni errore è un goal subito.



IL TABELLINO Real Madrid-Napoli 4-2

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy 5,5 (42' st Nacho); Valverde, Kroos, Ceballos 5,5 (12' st Joselu); Belingham; Diaz 6,5 (20' st Paz), Rodrygo 6,5 (42' st Vazquez).

Allenatore: Ancelotti

Napoli (4-3-3): Meret 3; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Natan6 , Juan Jesus 5,5 (42' st Zanoli); Anguissa 6.5, Lobotka 5.5 (42' st Raspadori), Zielinski 5,5 (21' st Elmas); Politano 6,5 (33' st Cajuste), Simeone 6,5 (1' st Osimhen 6), Kvaratskhelia 5.

Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Letexier

Marcatori: 9' Simeone (N), 11' Rodrygo (R), 22' Bellingham (R), 2' st Anguissa (N), 39' st Paz (R)

Ammoniti: Zielinski (N), Cajuste (N)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)