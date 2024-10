Cagliari: entra nel vivo il mondiale di ping pong organizzato dalla FITeT con 140 atleti in campo

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Fino a domenica 27 ottobre, Cagliari sarà la capitale internazionale del tennis tavolo. Una regione a vocazione per questo sport che nella sua storia pongista vanta il primo appuntamento mondiale ospitato nel 1971 con la Cina che usciva per la prima volta dai suoi confini nazionali.

Dopo essere stata la casa dei Campionati Italiani Assoluti e di seconda e terza categoria del 2023, il PalaPirastu di via Rockefeller accoglierà, per la prima volta, il torneo internazionale "WTT Feeder Cagliari 2024” organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT), sotto l’egida del World Table Tennis (WTT), il braccio operativo della International Table Tennis Federation (ITTF), in collaborazione con il Comitato Regionale FITeT Sardegna e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari. L’ingresso sarà libero.

Alla manifestazione parteciperanno 140 atleti del settore femminile e maschile, provenienti da 31 nazioni, che si contenderanno i titoli dei singolari e doppi femminili e maschili e del doppio misto,