Cagliari: morti due giovani in un incidente di caccia. Le ipotesi degli inquirenti sull’accaduto

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Due cacciatori di 28 e 27 anni sono stati trovati morti durante la notte dai carabinieri in località Mela Murgia a Quartucciu, nell'hinterland di Ca- gliari. Si sarebbe trattato di un incidente di caccia ma una prima ricostruzione degli inquirenti sta valutando anche un agghiacciante pista che ipotizzerebbe che uno dei due abbia sparato accidentalmente alla nuca dell'altro e che poi si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile del compagno. Quest'ultimo era unico titolare del porto d'armi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. - (PRIMAPRESS)