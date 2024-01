Australian Open: Jannik Sinner va in finale dopo aver battuto Djokovic in 3 ore e 26 di gioco

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner batte Novak Djokovic 61 62 67 63 e accede alla finale dell' Australian Open,dove affronterà il vincente fra Medvedev e Zverev. Per l'altoatesino si tratta della prima finale in un torneo dello Slam. Il serbo n.1 Atp viene sovrastato fisicamente nei primi 2 set (29 errori non forzati, nessun ace), poi si riprende nel 3° e vince il tiebreak annullando un match point. Qui però si vede la tenuta di Sinner, che si resetta e si prende il break rimontando da 40-0 nel 4° gioco e chiude in 3h26' di gioco.

"Sono felicissimo di essere in finale, per me è un processo di crescita. Devo cercare di stare tranquillo". Parole di Jannik Sinner, ancora sul campo della 'Rod Laver Arena' di Melbourne dove ha sconfitto Djokovic in semifinale. "Giocherò la mia prima finale in uno Slam con il sorriso, e vedremo come an- drà a finire -aggiunge-. Con Novak è stata una partita durissima:lui ha fat- to errori per i primi due set; io ho cercato di spingere,ho fallito un match point, ma sono ripartito alla grande. L' atmosfera è stata stupenda".