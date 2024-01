Lotteria Italia, ecco dove sono andati i premi milionari da Milano a Salerno

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un'area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l'area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8. - (PRIMAPRESS)