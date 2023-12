L’albero di Natale traslocato da Piazza Venezia a Piazza del Popolo già campione di selfie

(PRIMAPRESS) - ROMA - La tradizionale accensione dell'abete di Natale 2023 di Roma avvenuta ieri 8 dicembre si è spostata a Piazza del Popolo e sono già migliaia coloro che stanno utilizzando l'albero come set per fotografie ricordo. L'albero di Natale quest'anno, è quasi certamente per i prossimi otto, avrà la sua collocazione a Piazza del Popolo per i lavori del cantiere di Metro C, che hanno occupato Piazza Venezia dove da anni veniva allestito. Il suo trasloco nel centro storico, dalle prima battute sempre incontrare maggiormente l'interesse del pubblico che qui si può fermare ed apprezzare l'installazione. - (PRIMAPRESS)