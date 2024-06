Ballottaggi amministrative: ecco chi sono i nuovi sindaci eletti solo dal 50% dei votanti

Sara Funaro, sindaco Firenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - I ballottaggi per i Comuni sopra i 15 mila abitanti sono stati un pò fotocopia di quanto accaduto all'europee: con oltre il 50% che non è andato a votare e con un risultato che ha visto avanzare nella stessa misura il centrodestra e il centrosinistra che ha vinto in sei capoluoghi di Regione. Dopo Cagliari passato al centrosinistra al primo turno, si sono aggiunti: a Firenze (Sara Funaro), a Bari (Vito Lecciso), a Perugia (Vittoria Ferdinandi), a Campobasso (Marialuisa Forte) e a Potenza (Vincenzo Telesca). Contando anche la vittoria al primo turno di Massimo Zedda a Cagliari, conquista così tutti i sei capoluoghi di regione. Il centrosinistra si impone anche a Cremona con Andrea Virgilio. Il centrodestra ottiene invece Lecce con Adriana Poli Bortone, a Rovigo con Valeria Cittadin, a Caltanissetta con Walter Calogero Tesauro, a Vercelli con Roberto Scheda e a Urbino con Maurizio Gambini. L'affluenza si è fermata al 47%, contro il 53,21% registrato al primo turno. - (PRIMAPRESS)