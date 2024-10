Genova: affluenza elezioni regionali al 13,06%. Dati finora in calo nelle 4 province

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Elezioni regionali in Liguria con affluenza ripresa alle 12 del 13,06% in lieve calo rispetto al 13,96% delle prece- denti elezioni nel 2020. Lo rende noto il Viminale sul portale Eligendo. Dati in calo in tutte le quattro province: a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18% nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70% nel 2020), a Imperia il 10,78% rispetto al prece- dente 13,12% a Spezia il 12,27% (nel 2020 era il 13,26%). - (PRIMAPRESS)