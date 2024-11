Assemblea ANCI: a Torino eletto Gaetano Manfredi nuovo presidente. Le congratulazioni di Wanda Ferro

(PRIMAPRESS) - ROMA - È il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Manfredi è stato eletto all'unanimità durante il Consiglio nazionale in corso a Torino. "Le priorità sono mettere al centro della politica italiana i bisogni dei Comuni, rafforzarne l'autonomia, dargli dei poteri che siano all'altezza delle sfide che la contemporaneità ci mette davanti. Solo attraverso un nuovo protagonismo dei Comuni si potrà veramente rilanciare il Paese e dare una risposta ai bisogni dei nostri cittadini", ha detto Manfredi. "Rivolgo le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per la sua elezione a presidente dell'Anci. Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo dei sindaci e degli amministratori locali, che rappresentano la prima linea dello Stato nel rapporto con i cittadini, interpretandone quotidianamente le necessità e le aspettative, il governo Meloni vuole assicurare loro una continua e stretta collaborazione per affrontare le tante sfide che abbiamo di fronte, dalla sicurezza urbana alla rigenerazione e alla salvaguardia del territorio, alla sostenibilità, al contrasto alle diseguaglianze, al sostegno allo sviluppo". Così, la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro, delegata al dipartimento Affari interni e territoriali che aggiunge: "A partire dall'attenzione per la situazione finanziaria degli enti e per il rafforzamento della loro capacità amministrativa, e dal lavoro avviato per riformare l'ordinamento degli enti locali per renderlo adeguato al nuovo contesto. Sono certa che, sotto la guida del neo-presidente Manfredi, l'Anci continuerà a essere un interlocutore serio e costruttivo". - (PRIMAPRESS)